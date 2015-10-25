Во львовский госпиталь для 47 избирателей завезли 800 бюллетеней

Об этом сообщили УНИАН во львовском представительстве Комитета избирателей Украины.

„На участок, расположенный в госпитале, завезено 800 бюллетеней, тогда как там зарегистрировано всего 47 избирателей. Данный факт зафиксирован”, - сообщили в КИУ.

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Также, в городе Винники наблюдатели от КИУ зафиксировали на участке № 461965 (ул. Ивана Франко, 1), как в урны были брошены контрольные листы без печатей. На место выехала городская ТИК. Участок в данное время закрыт.