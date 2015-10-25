Во львовский госпиталь для 47 избирателей завезли 800 бюллетеней
12:39, 25 октября 2015Политика
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Во львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных в городе Винники, который подчинен Лычаковскому району города Львова, для 47 зарегистрированных избирателей на участок завезли 800 бюллетеней.
УНИАН
Об этом сообщили УНИАН во львовском представительстве Комитета избирателей Украины.
„На участок, расположенный в госпитале, завезено 800 бюллетеней, тогда как там зарегистрировано всего 47 избирателей. Данный факт зафиксирован”, - сообщили в КИУ.
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Также, в городе Винники наблюдатели от КИУ зафиксировали на участке № 461965 (ул. Ивана Франко, 1), как в урны были брошены контрольные листы без печатей. На место выехала городская ТИК. Участок в данное время закрыт.
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