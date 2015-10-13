ОПОРА констатирует: граждане не имеют представления о новой избирательной системе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в Киеве, на которой были представлены результаты проведенного исследования.

Ситуация изучалась в период с 31 августа по 9 сентября. В рамках исследования проведено 7 фокус-групповых дискуссий с избирателями в таких локациях: г. Киев, г. Днепропетровск и г. Павлоград Днепропетровской области; г. Херсон, и с. Дарьевка Херсонской области; г. Ривне и г. Дубно Ривненской области. Фокус-группы в областных центрах проводились с мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 70 лет, в районных центрах и селах - с мужчинами и женщинами в возрасте от 50 до 70 лет. В частности, участникам фокус-групп предлагалось пройти в том числе тестирование процедуры голосования.

Читайте такжеАгитационные мероприятия активно проводит 51 партия из 132, допущенных к местным выборам – "ОПОРА"

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу гражданской сети ОПОРА.

"Многие из участников не знают, что избирательная система, при использовании которой голосование проводится по партийным спискам, называется "пропорциональной". Многие респонденты также отметили, что если бы не опрос, то узнали бы об изменениях только на избирательном участке. В частности, это касается избирателей в небольших населенных пунктах", - сказала Айвазовская.

По ее словам, большинство участников исследования предполагают, что у них будет возможность выбирать как партию, так и кандидата. Не все понимают, что партия может выдвигать одного кандидата, или не выдвигать ни одного. Кто-то ожидает "систему с открытыми списками, когда они смогут выбирать отдельно партии, отдельно кандидатов".

Читайте такжеВ ОПОРЕ отмечают серьезные отклонения в численности избирателей в округах

Как отметила руководитель проектов Гражданской сети ОПОРА Ирина Швец, "первое знакомство" избирателей с новым бюллетенем показало, что он интуитивно непонятен для подавляющего большинства участников исследования. "Предварительное ожидание респондентов относительно бюллетеней заключалось в том, что они будут похожи на уже знакомые: с возможностью выбрать отдельно партии, и с возможностью выбрать отдельно кандидата", - уточнила она.

Швец отметила, что многим участникам было трудно объяснить, что именно означают фамилии, которые перечисляются в бюллетенях в местные советы после названий партий. Наличие нескольких фамилий вместо одного вызвали у респондентов несколько негативные эмоции. Если часть опрошенных отметили, что при виде такого бюллетеня в день выборов они подошли бы к членам избирательной комиссии за разъяснениями, другие в аналогичной ситуации просто зачеркнули бы бюллетень, чтобы не голосовать по непонятной им системе.

Читайте такжеРаду призывают ради избежания конфликта срочно принять закон, позволяющий голосовать переселенцам

По словам Швец, участвовавших в исследовании волновало и то, что по их округу не пройдет ни один кандидат, поскольку они воспринимают это как отсутствие "собственного представителя" в местном совете. Часть избирателей не ожидает и не понимает, как такое может произойти, а потому считают, что депутат от округа все-таки будет представлен.

Айвазовская отметила, что подавляющее большинство участников исследований считают крайне важным активное информирование избирателей об изменениях избирательной системы.

"Легитимность выборов является самой большей ценностью даже по сравнению с законностью. Потому что легитимность - это восприятие результата обществом как такового, который выражает волеизъявление граждан. И если, например, будет происходить избирательный процесс в рамках закона, но избирателям не будет понятно, каким образом был достигнут этот результат, то восприятие особенно той социальной группой, которая не будет иметь своих представителей в органах местного самоуправления, или от территориального округа, или от политической группы, может привести к необратимым последствиям для восприятия в качестве законного, легитимного новоизбранного местного совета", - отметила Айвазовская.

"Но позитивом является то, что все избиратели - участники фокус-групповых исследований знали, что местные выборы состоятся 25 октября. И все планировали прийти на избирательные участки и проголосовать", - добавила Швец.