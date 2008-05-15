Янукович признал, что ПР - плохая оппозиция

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что возглавляемая им партия является плохой оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Из нас плохие оппозиционеры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в оппозиции «нужно быть популистами». Между тем, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, сегодня «популисты у власти. Они сами себя критикуют, сами себе создают кризисы, которые, к сожалению, не преодолевают».

По его словам, Партия регионов дает советы власти, как решать вопросы. «Политически нам это невыгодно делать - учить их как работать. Но мы вынуждены, поскольку тоже чувствуем ответственность», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о возможности досрочных парламентских выборов, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «очередные или досрочные выборы не за горами, это сегодня понятно всем, поскольку такая ситуация не может продолжаться долго».

Он считает, что в нынешних условиях формирование новой коалиции «маловероятно». По его словам, вопрос сейчас один – когда выборы будут.