Каськив не понял, чем навредят России его дебаты с Жириновским

Народный депутат фракции НУ-НС Владислав КАСЬКИВ, которому сегодня не разрешили въезд на территорию России, считает это провокацией.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН по телефону.

«Думаю, что это спровоцированная ситуация», - сказал В.КАСЬКИВ.

Депутат сообщил, что он был официально приглашен российской стороной на ведущий российский телеканал на ток-шоу. «Поэтому я сомневаюсь, что российские спецслужбы не знали этого факта. Смешно думать, что им было неизвестно. Поэтому я думаю, что это специальная провокация», - добавил он.

По словам В.КАСЬКИВА, ему сообщили о депортации, подчеркнув, что в соответствии с федеральным законом России, он несет угрозу безопасности Российской Федерации. “Каким образом, дебатируя с ЖИРИНОВСКИМ, я могу навредить из России, пока остается неизвестным”, - отметил депутат.

На вопрос, какова позиция телеканала НТВ, который пригласил его на передачу, В.КАСЬКИВ сказал: «Что-то они спрятались, я лично с ними не общался».

Журналист Роман СКРЫПИН, который также должен был принимать участие в телепрограмме, проинформировал, что к ним подошел руководитель пограничной службы и сказал, что В.КАСЬКИВУ запрещен въезд на территорию Российской Федерации и сослался на 27-ую статью закона о порядке въезда и выезда на территорию РФ.

Журналист отметил, что обращались с ними абсолютно корректно, и очевидно, что российская сторона проработала процедуру депортации. “Раньше это было более проблематично, людей держали несколько часов, а с нами справились минут за пятнадцать. Вышли и сказали: “Вот закон, вот статья, из-за которой мы вас не пускаем, вот справка о том, что не пускаем”, - отметил он.

Уже около 16-и часов. В.КАСЬКИВ планирует прибыть в аэропорт “Борисполь”, где провести брифинг для СМИ.