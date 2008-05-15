Министр юстиции стал на защиту Черновецкого

Министр юстиции Николай ОНИЩУК отрицательно относится к событиям вокруг вручения вызова в УБОП городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы Н.ОНИЩУК выразил сожаление, что сегодня очень часто юридические механизмы используются в политических целях.

«Я как министр юстиции не приветствую такой сценарий развития событий во время избирательной кампании», - сказал Н.ОНИЩУК.

Вместе с тем он подчеркнул, что правонарушители должны привлекаться к ответственности, но учитывая тот факт, что и ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО являются участниками одной избирательной кампании, и объективно, и субъективно у общественности создается впечатление, что речь в данном случае идет об использовании правовых инструментов в предвыборной борьбе.

В свою очередь заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что просил специалистов Секретариата и правоохранительных органов проанализировать протокол, подготовленный УБОП в отношении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По словам И.ПУКШИНА, мотивы, по которым Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ инкриминировались правонарушения, являются безосновательными, поскольку он как Киевский городской председатель имел полное право выдавать распоряжение о премировании руководителей районных администраций за выполнение постановления Кабинета Министров об упорядочении условий труда в районах. Более того, отметил И.ПУКШИН, это распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО было издано еще в 2006 году, и даже если в нем были признаки правонарушения, то процессуальные сроки уже прошли.

«Такие специалисты (УБОП) должны не с коррупцией бороться, а бороться на улице с мусором. Убирать мусор», - сказал И.ПУКШИН.

Как сообщалось, начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что 14 мая сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве (ул. Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного в отношении него за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

По словам Е.МЕЛЬНИК, в милиции считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ нарушил раздел 2 ст. 5 ч. 3 пункт «г» (предоставление незаконных преимуществ) Закона Украины “О борьбе с коррупцией”.

Как отметили в УБОП, действующий мэр своим распоряжением незаконно установил стопроцентную надбавку к должностным окладам председателей райгосадминистраций Киева и отдельным их заместителям.