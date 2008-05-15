Ющенко написал еще одно письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство должно принять решение об отмене ограничений на экспорт зерна и растительного масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в письме Президента на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по итогам встречи с представителями этих отраслей 14 мая с.г.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, ситуация на рынках зерновой и масложировой отраслей является критической, и главной причиной этого является усиление административного регулирования рынков зерна и растительного масла.

«Под угрозой срыва стабильная промышленная переработка урожая 2008 года, поскольку сейчас остановилось 13 заводов масложировой отрасли, десятки тысяч работников отправлены в вынужденные отпуска. Имеющиеся остатки продукции значительно превышают потребность внутреннего рынка к началу нового маркетингового года», - говорится в письме главы государства.

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, по оценкам научных кругов, от введения квотирования экспорта отечественные сельскохозяйственные производители уже потеряли от 1,1 до 1,4 млрд. дол. «Каждый день ухудшает состояние и перспективы отрасли», - подчеркивает Президент.

Учитывая изложенное, правительство должно, отметил Президент:

- уже до конца текущей недели провести встречу с сельскохозяйственными производителями и представителями аграрного бизнеса по поводу ситуации в отрасли и принять решение об отмене ограничений на экспорт зерна и растительного масла;

- обеспечить диалог с сельскохозяйственными производителями и представителями аграрного бизнеса с целью разработки взвешенной, согласованной и эффективной политики регулирования аграрных рынков в 2008/2009 маркетинговом году;

- предусмотреть обязательства производителей и экспортеров по недопущению до окончания текущего маркетингового года роста оптовых цен на зерно и подсолнечное масло, недопущению сокращения объемов поставки зерна на хлебопекарские и мукомольные предприятия, а также подсолнуха и подсолнечного масла на маслоэкстракционные, масложировые заводы и в розничную сеть.

По убеждению Президента, эти шаги позволят Украине улучшить инвестиционный и предпринимательский климат, укрепить позитивный международный имидж государства как надежного и прогнозируемого делового партнера.