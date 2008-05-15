Регионалы разглядели, что стало камнем преткновения для НУ-НС и БЮТ

«Камнем преткновения» между БЮТ и «Нашей Украиной – Народной самообороной» на переговорах стал законопроект о Кабинете Министров Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов).

По его словам, БЮТ «явно не хочет, чтобы этот законопроект был в повестке дня, в то время как НУ-НС настаивает на завершении рассмотрения данного законопроекта». А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сегодняшнее совещание в ВР продемонстрировало, что в рамках большинства «не может быть достигнуто договоренности о формировании повестки дня».

По его словам, на ситуацию в парламенте Украины также «накладывают отпечаток досрочные выборы в Киеве».

Он прогнозирует, что завтра «вряд ли удастся достигнуть договоренности». «И при недостижении договоренности, скорее всего, переговоры будут перенесены на следующую неделю», - спрогнозировал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, депутаты фракции БЮТ с 13 мая блокируют роботу ВР, требуя безотлагательного принятия антиинфляционных законов и смены руководства Фонда государственного имущества Украины.

Сегодня после открытия пленарного заседания председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК дважды объявлял перерывы работе ВР для согласования позиций по повестке дня.

Однако после завершения второго перерыва в заседании А.ЯЦЕНЮК сообщил депутатам, что пока не удалось достичь никакого согласия относительно повестки дня.

Он отметил, что после предварительных переговоров им была сформирована повестка дня, которая была роздана руководителям фракций с учетом всех вопросов повестки дня, которые предлагались фракциями.

«Но окончательного решения не принято, и поэтому нам необходимо разойтись по комитетам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.