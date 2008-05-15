Тимошенко напомнили, что бывает с теми, кто бегает за двумя зайцами
Полянчич видит войну на двух фронтах
|Михаил ПОЛЯНЧИЧ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, по мнению М.ПЛЯНЧИЧА, «Ю.ТИМОШЕНКО сейчас действует на ощупь, поскольку не знает, куда повернет ситуация».
«Пока она ведет войну на двух фронтах – за изменения в Конституцию в интересах парламентской республики с Верховной Радой и за должность Президента с Виктором ЮЩЕНКО. Но как только она поймет, на каком поле боя результаты более обнадеживающие, сконцентрирует свои усилия на чем-то одном», считает М.ПОЛЯНЧИЧ.
Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО особенно не беспокоится конкретикой в определении высших государственных должностей в Украине.
«Для нее что Президент, что премьер, канцлер или король – все равно. Имеет значение только одно – чтобы в Конституции было записано, что этот человек - главный», - убежден депутат.
«Но может случиться, что у премьера выйдет, как в той поговорке о двух зайцах - Ю.ТИМОШЕНКО рискует остаться ни с чем», - добавил М.ПОЛЯНЧИЧ.