Яценюк нашел выход: разойтись

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Следующее начнется в пятницу, 16 мая, в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения второго перерыва в заседании (до 12.30) председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил депутатам, что пока не удалось достичь никакого согласия относительно повестки дня.

Он отметил, что после предварительных переговоров им была сформирована повестка дня, которая была роздана руководителям фракций с учетом всех вопросов повестки дня, которые предлагались фракциями.

«Но окончательного решения не принято, и поэтому нам необходимо разойтись по комитетам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.