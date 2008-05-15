Цушко засобирался в Украину и хочет идти на выборы

Экс-министр внутренних дел Василий Цушко, находящийся на лечении в Германии, намерен вернуться в Украину и заняться политикой.

Об этом сообщает Коммерсантъ-Украина со ссылкой на лидера Соцпартии Александра Мороза.

Как сообщил Мороз, бывший глава МВД Василий Цушко планирует приехать в Украину "уже через несколько недель".

"Не волнуйтесь, он, бесспорно, вернется. И будет в первой пятерке списка Соцпартии на выборах",– заявил Мороз.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каких именно выборах, Мороз сказал: "На выборах в Верховную раду. Кто сказал, что до них далеко?".

Адвокат бывшего главы МВД Юрий Василенко заявил, что о возвращении Василия Цушко в Украину "в ближайшие несколько недель" ему неизвестно. По его словам, последний раз он беседовал со своим клиентом по телефону еще до предъявления ему обвинений в захвате Генпрокуратуры, которое ГПУ выдвинула в апреле.

Бывший член политисполкома СПУ, директор Центра социальной аналитики "Левый взгляд" Евгений Филиндаш заявил что говорить о возвращении Василия Цушко в Украину пока рано.

"Я сегодня утром (14 мая) общался с ним лично. Он лечится. Чувствует себя значительно лучше, чем раньше. Я не исключаю, что он приедет в ближайшем будущем в Украину и активно займется политикой. Но говорить о каких-либо сроках я пока затрудняюсь",– сказал Филиндаш.

По его мнению, возвращение Василия Цушко станет возможным после окончательного определения его статуса на родине. "Цушко могут в любой момент выдвинуть обвинения. Существенное изменение может произойти, только когда будет все ясно с уголовным делом: оно будет в суде – станет понятно, кто обвиняемый, кто свидетели, или это дело вообще закроют",– предположил Филиндаш.

Господин Василенко также считает, что бывшему главе МВД не следует торопиться с возвращением.

"Я не думаю, что Цушко что-то мешает вернуться в Украину. Но ведь в нашей стране как делается – сегодня Медведько отменил постановление о привлечении, а завтра опять предъявили обвинения. Дело-то не прекращено",– пояснил адвокат.

В Генпрокуратуре действительно не исключают возможности повторного вынесения решения о привлечении Цушко в качестве обвиняемого в случае его появления в Украине.

"Напомню, что генеральный прокурор Александр Медведько отменил постановление в связи с нарушением процедуры. Но ничего не мешает следователю устранить эти ошибки. Так что все возможно",– считает руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

Украинская правда