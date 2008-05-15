Яценюк зашел в сессионный зал и объявил... перерыв

В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11.00 для согласования окончательных позиций относительно сегодняшней повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК напомнил, что вчера во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не было достигнуто договоренности о дальнейшей работе ВР.

Поэтому, отметил он, «придется решать чужие проблемы самостоятельно». Спикер выразил убеждение, что эти проблемы будут решены.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что ВР «является отдельной независимой ветвью власти». «Поэтому подстраиваться под кого-то не хотелось бы», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что все фракции парламента готовы рассматривать законопроекты Кабинета Министров Украины. Спикер предложил сегодняшний день полностью посвятить рассмотрению этих вопросов.

Также А.ЯЦЕНЮК сообщил, что вчера профильный комитет рассмотрел законопроект, касающийся повышения ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он добавил, что этот законопроект может быть внесен сегодня на рассмотрение парламента как социально значимый.

Во время открытия сегодняшнего заседания зарегистрировался 271 народный депутат.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что те народные депутаты, которые не зарегистрировались, не получат заработной платы за этот день. А.ЯЦЕНЮК говорил с трибуны парламента, поскольку вход в президиум был заблокирован.

А.ЯЦЕНЮК зашел в сессионный зал через дверь, которая находится за местами, где расположились народные депутаты фракций Блока Литвина и БЮТ.

Как сообщал УНИАН, депутаты фракции БЮТ уже третий день блокируют роботу ВР, требуя безотлагательного принятия антиинфляционных законов и смены руководства Фонда государственного имущества Украины.