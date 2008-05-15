Депутаты БЮТ опять заблокировали Раду

Народные депутаты Украины из фракции БЮТ сегодня опять заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, двери, находящиеся за президиумом и за правительственной ложей, заблокированы креслами.

Как сообщал УНИАН, 13 мая представители БЮТ заблокировали работу Верховной Рады с требованием принять антиинфляционные законы и сменить председателя Фонда государственного имущества.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.

14 мая представители фракции БЮТ снова блокировали трибуну и президиум ВР, требуя принятия антиинфляционных законов, после чего председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК закрыл заседание парламента.