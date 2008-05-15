Кильчицкой нравится быть беременной

Заммэра Ирэна Кильчицкая подтвердила слухи о своей второй беременности. "Когда узнала о беременности, очень обрадовалась. Так получилось, что первой беременностью я не могла насладиться - было очень много дел по работе", - рассказала она "Сегодня".

Пополнения в семье г-жи Кильчицкой ожидается в августе. Пол ребенка, как и то, кто его отец, она держит в секрете. У нее уже есть годовалая дочь Моника. "Мне нравится быть беременной, хотя это физически нелегко, даже элементарно ходить сложнее. Но это очень умиротворенное, хорошее состояние. Надеюсь, что смогу родить и третьего ребенка. Если не будет возможности, то усыновлю. Но позже, чтобы у него были хоть пару лет разницы с моими детьми", - говорит Кильчицкая. Ее сотрудники по администрации говорят, что узнали о беременности из прессы. "Когда еще ничего не было видно, она иногда стала говорить, когда злилась, что не будет чем-то заниматься, мол, пусть это делает тот, кто не беременный. Мы думали, она так шутит, а оказалось - нет", - рассказали в администрации.