Тимошенко надеется, что алгоритм Васюника сработает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что план выхода коалиции из кризиса, предложенный вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ, позволит наладить эффективную совместную работу правительства, коалиции и Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала вчера на пресс-конференции в Кабинете министров.

По словам премьера, предложения И.ВАСЮНИКА являются «четкой и конструктивной программой по налаживанию сотрудничества, соответствующих встреч».

«Практически была оглашена программа возобновления сотрудничества в рамках демократической коалиции, начиная с руководителей и страны, и правительства, и парламента, и обеих фракций. Мы надеемся на то, что этот алгоритм будет реализован», - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что целиком поддерживает предложения вице-премьер-министра. «Я считаю, что диалог необходим, и абсолютно правильно были названы те пункты, которые нужно пройти. Очень надеюсь на то, что, на основе предложенных И.ВАСЮНИКОМ действий, все-таки прекратят препятствовать работе правительства», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая, на заседании Кабмина вице-премьер-министр Украины И.ВАСЮНИК предложил недельный план действий для преодоления кризиса в деятельности демократической коалиции.

Вице-премьер предложил сформировать на принципах равного представительства переговорную группу из депутатов коалиции и членов правительства для выработки предложений по выходу из кризиса.

По его мнению, главным заданием группы является достижение консенсуса по срочному принятию новой редакции закона о Кабинете Министров и пакета первоочередных законопроектов в соответствии с коалиционным соглашением между БЮТ и НУ-НС, а также рассмотрение правительством уже на следующем заседании изменений в государственный бюджет на 2008 год с безотлагательным внесением в Верховную Раду.

И.ВАСЮНИК также предложил на первом трехдневном этапе провести внеочередное заседание правительства для рассмотрения состояния и приоритетов экономической политики и разработки пакета антиинфляционных законов, упорядочить процедуру назначения регионального руководства в соответствии с Конституцией и законами Украины, срочно принять принципиальные кадровые решения, в первую очередь, относительно Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио.

На втором этапе в течение одного дня вице-премьер предложил рассмотреть предложения группы на собрании коалиции и правительства вместе с Президентом и премьер-министром.

Согласно предложениям вице-премьера, на третьем двухдневном этапе группа должна разработать окончательные предложения, а на четвертом однодневном этапе – на собраниях коалиции при участии Президента, премьера и членов правительства должны быть приняты решения, которые будут прокладывать путь для решения всех острых вопросов и возобновят нормальное функционирование всех государственных институтов.