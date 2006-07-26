Российские байкеры нарушили границу, сбили пограничника и устроили драку

Сегодня в полночь группа российских “байкеров” пересекла украинско-российскую границу в Луганской области, сбила пограничника и устроила драку в сельском клубе.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд заставы „Троицкое” Луганского отряда за 100 метров от границы пытался задержать группу молодчиков, которые приехали из России на пяти мотоциклах типа МТ, причем в каждом транспортном средстве находилось по 5-6 человек. Пеший наряд в составе двух пограничников задержать „байкеров” не смог из-за неравных сил - при попытке задержать нарушителей одного из пограничников сбили.

После этого колонна отправилась в направлении украинского пограничного села Сиротино. В селу была направлена оперативно-поисковая группа. Захмелелых молодчиков обнаружили на дискотеке в сельском клубе, где те уже успели учинить драку. По информации Госпогранслужбы, выкрикивая оскорбления в адрес пограничников и всех украинцев в целом, злоумышленники во время задержания оказывали отчаянное сопротивление. Пограничникам удалось задержать семерых граждан Российской Федерации и два мотоцикла МТ.

Задержанные доставлены на пограничную заставу "Троицкое", где они содержатся в спецпомещении до установления личностей, поскольку не имели при себе документов.

Со слов задержанных, один из них является военнослужащим срочной службы Вооруженных Сил РФ, еще один - курсантом высшего военного учебного заведения.