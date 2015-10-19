Cуд обязал прокуратуру начать производство по жалобе на Вилкула

Жовтневый районный суд Днепропетровска обязал прокуратуру Днепропетровской области возбудить уголовное производство по заявлению истцов против Александра Вилкула по ч.5 ст 191 и (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.2ст.364 (злоупотребление служебным положением ) Уголовного кодекса Украины.

Нарешті!!В п'ятницю, 16 жовтня, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська зобов'язав прокуратуру Дніпропетровської об... Posted by Oxana Tomchuk on Sunday, 18 October 2015

Об этом сообщила на своей странице в Facebook истец Оксана Томчук. "Речь идет о злоупотреблениях, которые Александр Вилкул совершил во время роботы головой Днепропетровской ОГА связанных со строительством наземного перехода на проспекте им. Газеты Правда, реконструкцией этого проспекта и вымогательства неправомерной выгоды в ходе строительства днепропетровского метрополитена", - говорится в сообщении.

Как отмечает Оксана Томчук, согласно статьям уголовного кодекса Александру Вилкулу может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать государственные должности и лишение права занимать государственные должности на три года с конфискацией имущества.