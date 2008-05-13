Ющенко заявляет, что досрочных выборов не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что досрочных парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге в Верховной Раде.

По словам В.ЮЩЕНКО, он понимает, что ряд политических сил сегодня ведут активную работу, чтобы спровоцировать объявление досрочных парламентских выборов. Президент подчеркнул, что он выступает категорически против таких «инициатив».

«Меня тревожит то, что большой ажиотаж сегодня в действующей власти занимает тема выборов, изменений в Конституцию и другие политические авантюры», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, независимо от того, о каких выборах идет речь - местных или парламентских - они не будут способствовать развитию государства.

«Я убежден, что сегодня стране надо дать покой и, прежде всего, - политический покой», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал искусственно инициированными досрочные выборы киевской власти.

Глава государства отметил, что приложит все усилия, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов, поскольку убежден, что действующая коалиция должна взять на себя ответственность и работать на благо нации до окончания работы ВР VI созыва.