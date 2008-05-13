Представители правых партий обвиняют крымских коммунистов в цензуре

Шеф-редактор газеты «Кримське слово», лидер Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН обвиняет коммунистов автономии в цензуре информации.

Об этом говорится в заявлении крымской УНП.

По словам О.ФОМУШКИНА, сегодня в Симферополе его не пустили на пресс-конференцию лидера коммунистов Крыма, народного депутата Леонида ГРАЧА, хотя газета «Кримське слово» есть в подписке и имеет аккредитацию в Верховной Раде Крыма. «Сначала охранники ГРАЧА от народа, проверив удостоверение Олега ФОМУШКИНА, допустили его в зал, однако с появлением самого ГРАЧА почему-то передумали», - заявляет крымская УНП. Помимо этого, говорится в заявлении, на пресс-конференцию не был допущен лидер Крымской организации Конгресса украинских националистов Василь ОВЧАРУК. «Можно сделать вывод, что не всем разрешено слушать ГРАЧА. Он сам формирует благосклонных слушателей для своей пресс-конференции», - заявили в крымской УНП.

О.ФОМУШКИН подчеркнул, что УНП никогда не оказывало «сопротивление коммунистам, даже, невзирая на их хулиганские действия во время проведения наших пресс-конференций». «По моему мнению, крымские коммунисты применяют российскую технологию перекручивания фактов и цензуру информации», - заявил лидер крымской УНП.

Вместе с тем, в Крымском республиканском комитете КПУ отвергли обвинения активистов УНП в цензуре информации. Как сообщил один из работников Рескома, О.ФОМУШКИН и В.ОВЧАРУК «не смогли подтвердить аккредитацию на мероприятие», при этом крымский лидер УНП вел себя «очень агрессивно». «Все журналисты, которые были на пресс-конфренции, имели возможность задать тот вопрос, который хотели», - добавили в Рескоме.

При этом, передает УНИАН, у большинства журналистов аккредитацию не спрашивали.