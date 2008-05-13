Огрызко о Лужкове, СБУ, черных списках и ”известных товарищах”

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО называет законными и адекватными действия СБУ в отношении мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам в Вильнюсе В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что речь не идет о каких-то «черных списках».

По словам министра, СБУ четко обосновала свое решение в отношении Ю.ЛУЖКОВА. «Никаких черных списков нет и не было никогда. Это все выдумки известных товарищей», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли российская сторона в ответ запретить въезд ряду граждан Украины, В.ОГРЫЗКО отметил, что СБУ в данном случае отреагировала на конкретные действия и заявления Ю.ЛУЖКОВА.

«Слышали ли вы, чтобы кто-то из тех (украинских граждан), кому запретили въезд на территорию РФ, сделал какие-то конкретные антироссийские заявления или действия? Поэтому в данном случае речь идет об абсолютно обоснованных, четких и адекватных действиях украинской власти», - сказал министр иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Как отметил Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в те области, те территории, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что это вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия в отношении своей военно-морской базы – Севастополя».

Сегодня, 12 мая, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию Украины.

По ее словам, в связи с тем, что гражданин Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости осуществления действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.