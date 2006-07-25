Закончились вечерние переговоры Регионов и ”Нашей Украины”

Представитель Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что партия ведет переговоры о создании широкой коалиции с "Нашей Украиной".

"Консультации проходят ежедневно. Вечерняя сегодняшняя консультация закончилась полчаса назад. Мы ищем совместно алгоритм создания широкой коалиции", - отметил Е.КУШНАРЕВ в эфире “5 канала” сегодня вечером.

По его словам, Партия регионов готова в случае присоединения "Нашей Украины" пересмотреть уже существующее коалиционное соглашение, внести изменения и дополнения и пересмотреть название коалиции.

На вопрос, готова ли Партия регионов отдать должность первого вице-премьера "Нашей Украине", он ответил: "Это дискуссионный вопрос. Он обсуждается".

В то же время он отметил, что "Наша Украина" требует "распустить антикризисную коалицию и начать создавать новую коалицию с чистого листа".

Однако, отметил он, "регионы" не видят смысла в роспуске коалиции.

"Коалиция действующая, она выдвинула кандидатуру на должность премьер-министра. Мы не намерены отказываться от этой кандидатуры. Создание новой коалиции – это обязательно новое выдвижение кандидата на должность премьера", - цитирует Е.КУШНАРЕВА “Украинская правда”.

"Даже если мы подтвердим, а на другую кандидатуру мы никогда не согласимся, - это опять 15 дней. Очень много рисков. А почему именно мы должны это делать? Потому что так будет лучше “Нашей Украине”? А другие фракции должны выглядеть несерьезными людьми?" – спросил Е.КУШНАРЕВ.

Он также отметил, что нет "никаких политических и правовых" оснований для того, чтобы Виктор ЯНУКОВИЧ снял свою кандидатуру.