Луценко готов взять под охрану Витренко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что готов предоставить охрану лидеру Блока «Народная оппозиция» Наталье ВИТРЕНКО, поскольку не исключает, что на нее может быть совершено покушение из-за ее проигрыша на парламентских выборах со стороны лиц, которые осуществляли финансирование ее предвыборной кампании. Об этом он заявил 31 марта в ночном эфире радиостанции Би-Би-Си.

«Я официально предлагаю ей охрану от МВД, потому что организованная политическая группировка, которую она должна была завести в парламент, пролетела, и это очень опасно для ее жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В этом контексте он также отметил: «Не я же виноват, что она на финише своей политической карьеры вдруг возглавила организованную политическую группировку Макса БЕШЕНОГО (имеется в виду российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого МВД Украины объявило в международный розыск – УНИАН).

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, предоставить охрану Н.ВИТРЕНКО его побуждает то, что он переживает «за Наталью Михайловну, потому что Макс БЕШЕНЫЙ не прощает пролетов и таких бешеных затрат в ничто». В то же время он предлагает Н.ВИТРЕНКО в обмен на охрану сказать, где сейчас находятся объявленные в розыск два кандидата из ее блока «господин САЛО и господин ВАРЦАБА».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой снять с регистрации двух кандидатов в народные депутаты, включенных в список Блока Натальи Витренко “Народная оппозиция” – это Олег САЛО и Василий ВАРЦАБА, которые объявлены в международный розыск.

21 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что дал распоряжение “немедленно вызвать на допрос руководителей блока Н.ВИТРЕНКО и взять с них показания, где они получили подписи кандидатов в депутаты в Верховную Раду, бывших сотрудников МВД Олега САЛО и Василия ВАРЦАБЫ, который находится в государственном и международном розыске”.

Справка УНИАН. Бывший начальник Управления МВД Украины в Закарпатской области В.ВАРЦАБА, по данным Департамента связей с общественностью МВД Украины, обвиняется в целом ряде служебных преступлений. По информации, которой располагает МВД Украины, В.ВАРЦАБА скрывается за пределами Украины.

Экс-начальник УМВД Львовской области, депутат облсовета Олег САЛО объявлен в розыск 18 апреля 2005 года. Против О.САЛО Генеральной прокуратурой Украины возбуждены два уголовных дела: по ст.157, п. 2 (препятствие осуществлению избирательного права) и по ст. 364, п. 3 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.