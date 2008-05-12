Криль: БЮТ пойдет хоть на аннексию Марса

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что БЮТ не насобирает до осени 300 голосов для внесения изменений в Конституцию по собственному сценарию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом он сказал, комментируя заявление первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА о внесении изменений в Конституцию по сценарию БЮТ уже осенью

По мнению И.КРИЛЯ, в условиях непрогнозируемой социально-экономической ситуации и неэффективной деятельности правительства трудно представить, чтобы кто-то захотел «связать» себя общим голосованием с БЮТ.

«Пропрезидентские силы и демократически настроенная часть украинского общества этого в любом случае не допустят, поскольку это представляет самую большую угрозу институтам государственности Украины», – считает он.

И.КРИЛЬ допускает, что заявление А.ТУРЧИНОВА – «это очередная информационная «страшилка», запущенная в украинское общества на летний период». «БЮТу нужно, чтобы люди во время сезона отпусков что-то обсуждали, лишь бы не просчеты правительства Ю.ТИМОШЕНКО. Поэтому, во избежание ответственности за рост цен, БЮТ пойдет даже на установление монархии или аннексии Марса», – убежден депутат.

«Я сомневаюсь, что до осени БЮТ наскребет 300 необходимых голосов», – добавил он.

И.КРИЛЬ отмечает, что вместо вражды, взаимных обвинений и внесения противоречивого законопроекта, касающегося конституционных изменений партнерам по коалиции необходимо налаживать эффективную работу парламентского большинства и, наконец, принять законопроекты, предусмотренные Коалиционным соглашением. «Следует определить совместный план принятия законопроектов, созвать Совет коалиции для его утверждения, а также согласовать повестку дня Верховной Рады для первоочередного голосования», – предлагает И.КРИЛЬ.

Как сообщалось, в интервью СМИ первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ заявил, что новая Конституция, предложенная БЮТ, может вступить в силу до конца этого года. А.ТУРЧИНОВ напомнил процедуру принятия изменений в Конституцию, в соответствии с которой сначала Верховная Рада должна 226 голосами отправить законопроект в Конституционный суд, а после его экспертизы проголосовать законопроект в первом чтении. При этом А.ТУРЧИНОВ спрогнозировал, что свой ответ Конституционный суд может дать до конца этой парламентской сессии.

"Голосование 300-я голосами, согласно закону, должно состояться на следующей сессии. Следующая сессия начинается в сентябре текущего года. Следовательно, в сентябре-октябре, теоретически, изменения в Конституцию могут вступить в силу", - сказал он.

Говоря о проблематичности набрать 300 голосов в парламенте для принятия изменений в Конституцию, А.ТУРЧИНОВ не исключил, что "кто-то может выдвинуть условия, в том числе и относительно проведения досрочных выборов".

Как известно, проект изменений в Конституцию от БЮТ предусматривает введение в Украине парламентской формы правления.