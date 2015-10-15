УКРОП проходит в местные советы ключевых городов центральной и восточной Украины – исследование

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Институтом исследований регионального развития Украины» с 24 сентября по 11 октября 2015 года в центральном и восточном регионе, на тему: «Электоральные настроения украинцев в условиях новой избирательной системы: сентябрь-октябрь 2015г.», которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Методом личного интервью в ключевых областных центрах было опрошено по 800 респондентов. В ходе исследования использовалась вероятностная случайная выборка, равно-наполненная областным центрам, которая отображает структуру населения в областных центрах по полу и возрасту. Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Так, согласно результатам опроса, в Днепропетровске на местных выборах за УКРОП готовы проголосовать 23,7% избирателей. Результаты других партий в Днепропетровске выглядят следующим образом: «Оппозиционный блок» – 24%, «БПП Солидарность» – 6%, «Батьківщина» – 4,9%, «Гражданская сила» – 7,0%, «Самопоміч» – 5,1%, «Відродження» – 5,1%. В Запорожье УКРОП набирает 14,1%, а его кандидат на пост мэра Ярослав Гришин – 15,3%. При этом «Оппозиционный блок» имеет 21% поддержки, «БПП Солидарность» – 15,9%, «Наш край» – 6,3%, «Батьківщина» – 6,1%, «Самопоміч» – 5,8%. На выборах мэра города во второй тур с Гришиным выходит Владимир Буряк (23,2%)

Кроме того, УКРОП проходит в местные советы Харькова (5,3%), Полтавы (5,1%), Черкасс (5,4%) и Мариуполя (5,1%). Кроме того, в Мариуполе кандидат от УКРОПа Роман Соколов борется за выход во второй тур, имея поддержку в 17%.

Комментируя результаты исследования, социолог Дмитрий Громаков отметил, что такие молодые политические проекты, как УКРОП, «Черкащане» и другие, имеют шансы на хорошее политическое будущее – если при любом исходе выборов для них они сохранятся в публичном поле и продолжат свою деятельность с точки зрения раскрытия своих идей по достижению целей.

Комментируя возможность реванша представителей бывшей власти на этих выборах, социолог сообщил, что у нынешних властей нет сильных представителей на местах в этих регионах и она вынуждена идти на договорённости со старой элитой, что плохо воспринимается обществом. При этом он напомнил, что местный бизнес в восточных областях Украины, несмотря на войну с Россией, больше ориентирован на РФ и «поэтому победа этих элит будет усилением российских позиций на этих территориях».

В свою очередь политолог Олеся Яхно сообщила, что нынешние обстоятельства в стране не позволяют полностью обновить политический ландшафт, но запрос у украинцев на новые политические партии и проекты всегда был и будет. «Политические и законодательные условия, не способствуют сильному обновлению элиты и конкуренции. Но при этом по всей Украине, и на востоке тоже, присутствует запрос на новые политические силы – все понимают, что после этих местных выборов повестка может поменяться, возможны изменения в коалиции», – сказала О.Яхно.