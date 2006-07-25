На Закарпатье ликвидирован канал нелегальной миграции

Один из каналов нелегальной миграции ликвидировали сотрудники спецподразделения областного управления СБУ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УСБУ в Закарпатской области, в одном из помещений в Ужгороде правоохранители обнаружили 25 граждан Молдовы. В ходе выяснения обстоятельств пребывания иностранцев в приграничном районе установлено, что организатором нелегального канала был гражданин Молдовы, который “обеспечивал секретность” проживания нелегалов в доме, а также доставку нелегалов к украинско-словацкой границе.

Следуя из Республики Молдова через Черновцы, иностранцы высаживались на железнодорожной станции „Санаторий Карпаты”. Оттуда организаторы этого вояжа автомобильным транспортом доставляли нелегалов к областному центру. Конечной целью должна была стать Италия.

Оперативниками Службы безопасности проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации канала нелегальной миграции. По данному факту следственным отделом УСБУ возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 332 УК Украины „Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц”). Ответственность за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.