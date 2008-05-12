Довгий говорит, что Черновецкий Киевом не ограничится
Секретарь Киевсовета не видит проблем
Команда действующего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не ограничивает свою перспективу Киевом.
Об этом заявил член Блока Леонида Черновецкого, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью журнала «Профиль», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.
«Я не вижу проблемы в том, что Блок Черновецкого пока считают политической силой городского уровня. Напротив, это скорее говорит о перспективах, которые открываются перед нами, учитывая молодость и амбициозность нашей команды», - отметил, в частности, О.ДОВГИЙ.
Пока, по его словам, «лучше быть сильной командой городского уровня, чем политическими импотентами всеукраинского масштаба».
Между тем О.ДОВГИЙ выразил убеждение, что команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО непременно будет представлена в свое время в Верховной Раде, «чего нельзя сегодня сказать о многих давно раскрученных политических брендах». «Хочу еще раз подчеркнуть, что наша команда не ограничивает свою перспективу Киевом. Но сегодня у нас много задач и обязательств в столице, которые нужно реализовать, довести до логического завершения, чтобы показать свои способности. По моему мнению, главным является то, что мы знаем, к чему стремимся и умеем сообща работать на результат», - отметил секретарь Киевсовета.
Также член Блока Леонида Черновецкого выразил убеждение в том, что при любых обстоятельствах команда действующего городского председателя будет иметь мощную фракцию в Киевсовете нового созыва, причем не только количественно, но и качественно. В то же время он исключает возможность того, что Блок Черновецкого окажется в оппозиции в городском совете. «Я бы не говорил об оппозиции. Горсовет – не политический орган, потому мы, в отличие от наших «политических» оппонентов, никогда не будем в оппозиции к киевлянам. Мы уже достаточно хорошо знаем городские проблемы, поэтому всегда будем на стороне киевлян, защищая их интересы, как в каждом подъезде, так и сессионном зале и комиссиях горсовета», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.