Довгий говорит, что Черновецкий Киевом не ограничится

Команда действующего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не ограничивает свою перспективу Киевом.

Об этом заявил член Блока Леонида Черновецкого, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью журнала «Профиль», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

«Я не вижу проблемы в том, что Блок Черновецкого пока считают политической силой городского уровня. Напротив, это скорее говорит о перспективах, которые открываются перед нами, учитывая молодость и амбициозность нашей команды», - отметил, в частности, О.ДОВГИЙ.

Пока, по его словам, «лучше быть сильной командой городского уровня, чем политическими импотентами всеукраинского масштаба».

Между тем О.ДОВГИЙ выразил убеждение, что команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО непременно будет представлена в свое время в Верховной Раде, «чего нельзя сегодня сказать о многих давно раскрученных политических брендах». «Хочу еще раз подчеркнуть, что наша команда не ограничивает свою перспективу Киевом. Но сегодня у нас много задач и обязательств в столице, которые нужно реализовать, довести до логического завершения, чтобы показать свои способности. По моему мнению, главным является то, что мы знаем, к чему стремимся и умеем сообща работать на результат», - отметил секретарь Киевсовета.

Также член Блока Леонида Черновецкого выразил убеждение в том, что при любых обстоятельствах команда действующего городского председателя будет иметь мощную фракцию в Киевсовете нового созыва, причем не только количественно, но и качественно. В то же время он исключает возможность того, что Блок Черновецкого окажется в оппозиции в городском совете. «Я бы не говорил об оппозиции. Горсовет – не политический орган, потому мы, в отличие от наших «политических» оппонентов, никогда не будем в оппозиции к киевлянам. Мы уже достаточно хорошо знаем городские проблемы, поэтому всегда будем на стороне киевлян, защищая их интересы, как в каждом подъезде, так и сессионном зале и комиссиях горсовета», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.