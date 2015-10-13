Кабмин планирует утвердить сегодня Департамент киберполиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на заседании правительства.

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В частности, в Кабмин с соответствующей просьбой обратился министр внутренних дел Арсен Аваков: "Я прошу по неотложной процедуре сегодня принять решение об утверждении территориального органа Национальной полиции - Департамента киберполиции".

"Нет возражений, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение Кабинета министров", - поддержал инициативу Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Арсен Аваков 11 октября заявил, что киберполиция должна быть сформирована к 5 ноября.

По его словам, старт набора к этому подразделению и подробные условия конкурса объявят 15 октября, а 26 октября начнется аттестационный конкурс для всех будущих кіберполіцейських.

Как сказал Аваков, целью создания киберполиции является поэтапное преобразование нынешней модели подразделения борьбы с киберпреступностью в новейший орган правозащитного назначения. Этот орган по своим техническим и профессиональным возможностям будет иметь возможность мгновенного реагирования на киберпреступления и киберугрозы, а также согласно лучшим мировым стандартам проводить международное сотрудничество по обезвреживанию транснациональных преступных группировок в этой сфере, отмечал глава МВД.

Он проинформировал, что переходным этапом в создании киберполиции станет переаттестация работников подразделений борьбы с киберпреступностью МВД.