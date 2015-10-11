Аваков анонсировал появление киберполиции в Украине

Киберполиция будет сформирована до 5 ноября.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

Министр добавил, что старт набора к этому подразделению и подробные условия конкурса будут объявлены 15 октября, а 26 октября начнётся аттестационный конкурс для всех будущих киберполицейских.

Целью создания киберполиции является поэтапное преобразование нынешней модели подразделения в новейший орган правозащитного назначения, отметил Аваков. По своим техническим и профессиональным возможностям он сможет мгновенного реагировать на киберпреступления и киберугрозы, а также, в соответствии с лучшими мировыми стандартами проводить международное сотрудничество по обезвреживанию транснациональных преступных группировок в этой сфере.

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Министр проинформировал, что переходным этапом в создании киберполиции станет переаттестация работников подразделений по борьбе с киберпреступностью МВД.

«Останутся работать лишь те из них, кто соответствует требованиям работника киберполиции», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября де-юре прекратит существование милиция, которую заменит полиция. Переходный процесс продлится около шести месяцев.

В МВД отмечают, что автоматического перехода из милиции в полицию не будет. Все сотрудники вынуждены будут пройти переаттестацию.