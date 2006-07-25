Янукович не хочет войти в историю таким, как его представляют

Партия регионов готова к диалогу со всеми конструктивными политическими силами и к расширению коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая с парламентской трибуны.

Он отметил, что Партия регионов готова к сотрудничеству с каждым политиком, который действительно стремится отстаивать интересы Украины и украинского народа.

«Мы подтверждаем готовность к расширению антикризисной коалиции путем ее объединения с «Нашей Украиной», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в эти минуты «к нашему голосу прислушиваются вся Украина и весь мир. Граждане Украины и международное сообщество дадут справедливую оценку нашим действиям и нашей позиции. Мы имеем шанс войти в историю как политики, которые сохранили стабильность, спокойствие, гражданский мир в центре Европы, преумножили экономические достижения и показали народу путь к благополучию».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, интересы государства и общества требуют сейчас как никогда совместной взвешенности парламента и толерантности. Он подчеркнул, что в результате политических интриг украинское общество расколото на восток и запад. «Мы видим, как политические авантюристы пытаются создать в государстве атмосферу хаоса, безвластия, правового беспорядка с тем, чтобы достичь антиконституционного роспуска парламента. Радикальные неуравновешенные политические силы пытались сорвать работу антикризисной коалиции, но когда поняли, что им это не удастся, пытаются теперь спровоцировать гражданский конфликт», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в этой ситуации парламент должен проявить большое государственное мужество.