Теракт в Анкаре: премьер Турции заявил, что это дело рук двух смертников

И это еще не окончательная официальная цифра жертв трагедии, передает ТСН.

"Была демонстрация, я шел возле машины. Взрыв раздался прямо перед нашими плакатами. Мы попадали на землю. Вскоре там произошел второй взрыв. Было две бомбы, однако, и, что здесь, действительно мощная!", - рассказал свидетель событий.

Официальные лица говорят, что по крайней мере одну из бомб взорвал на себе террорист-смертник.

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"Есть веские косвенные доказательства того, что теракт осуществили двое террористов-смертников", - заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

В свою очередь председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что сейчас он не хочет предоставлять каких-либо цифр, однако отметил, что, вероятно, было два террориста-смертника.

Как сообщал УНИАН, двойной теракт произошел в Анкаре в ходе митинга различных левацких организаций и профсоюзов. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 86 человек.

ЕС и НАТО осудили действия террористов в Анкаре и выразили поддержку турецкому народу.