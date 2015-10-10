Корбан рассказал о семи уголовных делах, открытых против него

Свое видение каждого из семи уголовных дел он изложил в программе "Схемы", передает "Радио Свобода".

По словам политика, все эти дела были открыты за год его работы в Днепропетровской ОГА, большая часть которой пришлось на самое жаркое для страны время - с марта 2014 года.

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По подсчетам "Схем", если все дела против Корбана доведут до суда, то ему может светить от 11,5 лет (за 3 кражи и 5 угроз) до 55 лет - если считать 3 кражи и 5 угроз с максимальным сроком лишения свободы, согласно Уголовному кодексу.

1. Похищение председателя Госземагенства, или Дело Рудыка.

"Давайте считать. Первая - это дело господина Рудыка. Помните это дело?" - говорит Геннадий Корбан.

В июле 2014 года в Днепропетровске исчез председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Рудык, который приехал в регион с рабочим визитом. Это агентство отвечает за многие виды документов, связанных с землевладением и земельными операциями.

В Днепропетровской облгосадминистрации утверждали: он записался добровольцем в один из батальонов и уже находится в лагере подготовки к отправке в зону АТО. Зато представители ВО "Свобода" заявляли, что их однопартийца Сергея Рудыка похитили. В своем похищении председатель Госземагентства обвинил чиновников Днепропетровской областной государственной администрации.

2. Угрозы министру обороны Валерию Гелетею в Иловайске.

"Второе - у меня был неприятный разговор с господином Гелетеем. Насколько я знаю, он написал на меня одно заявление в прокуратуру, например, о том, что я ему угрожал", - продолжает Корбан.

Валерий Гелетей возглавлял оборонное ведомство Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года.

"Я нарушал закон, когда в жесткой форме требовал у бывшего министра обороны Гелетея отдать приказ на вывод наших войск из-под Иловайская", - писал ранее Корбан на своей странице в Facebook.

3. Звонок в Генштаб к Виктору Муженко.

"Третье - это господин Муженко, которому я тоже звонил", - говорит Корбан.

Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины с 20 мая 2014 года. Корбан неоднократно угрожал ему и оскорблял - причем, не только в телефонном режиме, а и публично.

4. Дело Сергея Бочковского, экс-председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"Четвертое - господин Бочковский, которого уже нет, который как-то в Днепропетровске хотел пост главного МЧСника продать. Мне пришлось объяснить ему его место", - продолжает Корбан.

Бывшего главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского задержали представители Министерства внутренних дел на заседании Кабинета министров 25 марта. Его задержали за злоупотребления и причастность к коррупционным схемам в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

5. Война с "Укрзализныцей", или Дело Максима Бланка.

"Затем Бланк был - такой господин-начальник железной дороги, а до него тоже был парень - мне пришлось строго поговорить по поводу того, что поезда ездили ежедневно из Донецка в Днепропетровск. 55 поездов! И там война идет!" - возмущается Корбан.

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6. Дело Михаила Лабутина, или как договориться с "Укрспиртом"?

"Потом был еще такой парень, который возглавлял "Укрспирт", он мне предлагал для фармакологических государственных фирм, чтобы они закупали пшеничный спирт, точнее свекольный, я ему пытался объяснить, что такой спирт не льют в кровь... Эта сволочь не хотела ставить печать на договорах, я ему объяснил", - рассказывает Корбан.

9 декабря 2014 года первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко сообщил, что директора государственной монополии "Укрспирта" Михаила Лабутина похитили из больницы. В компании тогда заявили, что главу предприятия вывезли бойцы батальона "Айдар".

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38-летний Михаил Лабутин сейчас объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами. Перед этим Лабутину было предъявлено уведомление о подозрении в растрате 172, 5 миллиона гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 миллиона гривен.

7. Дело Александра Величко. "Правый сектор" на службе Коломойского?

"Величко, такой был персонаж, (Александра - УНІАН) Вилкула дружок, которого якобы кто-то похитил, потом не похитил, затем снова похитил, потом оказалось, что он баллотируется со мной в Чернигове... Вот и все - нормальный джентельменский набор", - подытожил Корбан.

Пропавший 25 февраля 2015 года директор департамента корпоративных прав Днепропетровского городского совета Александр Величко обвинял Корбана в похищении.

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"Меня похитили по приказу заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана, и я девять дней находился между жизнью и смертью на базе "Правого сектора", которая расположена в селе Пески Донецкой области. По сути, на базе "Правого сектора" бесчинствуют люди Коломойского", - заявил Александр Величко.

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Но также в интернете появлялось видео с Александром Величком, где он признавался в том, что сам инсценировал свое исчезновение и способствовал функционированию преступных схем в городе. С 25 января милиция Днепропетровска разыскивала пропавшего директора департамента корпоративных прав горсовета Александра Величко. Уголовное производство открыли по статье 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" с дополнительной правовой квалификацией "пропавший без вести". Однако позже стало известно, что чиновник нашелся и дает показания в прокуратуре Новомосковска.