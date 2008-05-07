В Едином Центре требуют от Тимошенко назвать 20 продуктов, которые подешевели

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ не разделяет оптимизма премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно «существенного снижения цен» и «замедления темпов инфляции в апреле месяце».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Трудно понять, о каких 20 существенных наименованиях продуктов питания, которые подешевели, по словам премьер-министра, идет речь. Их нужно назвать. Чтобы люди знали, а не догадывались, что стало дешевле», - сказал И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что инфляция за четыре месяца нынешнего года достигла 13,1%, а продукты питания подорожали на 21%.

Он подчеркнул, что тенденция к росту цен на отдельные группы продуктов питания продолжается. По словам депутата, в апреле почти на 20% подорожали овощи, выросли в цене мясо, макароны, рыба, фрукты, сахар, и только немного подешевело молоко, сыр и яйца. «Однако это сезонная тенденция и она продолжается с прошлого месяца», - сказал И.КРИЛЬ.

Депутат не советует Ю.ТИМОШЕНКО цепляться за такие мелочи, «иначе люди подумают, что она живет в вымышленном мире и не знает, что в действительности происходит в стране».

«ТИМОШЕНКО нужно забыть, что она лидер политической силы и возможный кандидат на выборах Президента 2010 года. Она должна, наконец, вспомнить, что является руководителем правительства, который несет полную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране. Громкими «избирательными» заявлениями инфляцию не преодолеешь, страна нуждается в реальных структурных экономических реформах как единственном эффективном механизме в борьбе с ростом цен», – убежден И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что показатель инфляции апреля сформировался за счет роста цен на овощи.

Она отметила, что в апреле стабилизировались цены на сахар, на масло, а также сектор молочных продуктов. Однако “тревожной” была ситуация с овощами, которые весной всегда дорожают.

При этом премьер-министр подчеркнула, что через месяц проблема с ростом инфляции будет забыта.

Также, объясняя высокий показатель инфляции апреля 2008 года к апрелю 2007 года, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что эта цифра сформировалась за счет прошлогодней инфляции, допущенной правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в апреле в 2008 г. к апрелю прошлого года составляла 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006 - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006 – 10,3%).

По данным Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2008 года до апреля 2007 выросли на 47,2% (в январе-апреле до января-апреля 2007 года выросли на 37,5%).