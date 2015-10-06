Отмена боевиками "выборов" на Донбассе открывает путь к возвращению Украины в регион - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отмена боевиками псевдовыборов открывает путь к возвращению Украины на Донбасс.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Прямые последствия скоординированных действий Украины и наших партнеров на переговорах в Нью-Йорке и Париже – незаконные выборы, которые угрожали возобновлением боевых действий и ликвидации Минских договоренностей – отменены. Это открывает путь к возвращению Украины на Донбасс с помощью выборов по украинскому законодательству, на основе стандартов ОБСЕ и конечно же без оккупационных войск", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых ДНР и ЛНР заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.
Боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули перед Украиной ряд определенных условий.