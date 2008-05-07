Портнов заявляет, что даже указы Ющенко его не остановят

Назначенный правительством и.о. председателя Фонда государственного имущества, народный депутат Андрей ПОРТНОВ (БЮТ) обвиняет Секретариат Президента в давлении на Службу безопасности Украины для возбуждения уголовного дела против нового руководства Фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОРТНОВ заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Нам ничего не помешает провести конкурс по Одесскому припортовому заводу. Ни попытки возбудить уголовное дело против нового руководства Фонда госимущества, а такие попытки есть, следователи СБУ не выходят с Банковой, и там даются соответствующие поручения», - сказал А.ПОРТНОВ.

Назначенный правительством и.о. главы ФГИ также сообщил, что приватизацию ОПЗ пытаются остановить незаконными решениями судов. «Я хочу предупредить всех о том, что если наши действия не будут доказаны как незаконные, то те, кто сейчас пытается это делать, будут за это отвечать», - добавил он.

А.ПОРТНОВ также сообщил, что намерен «следить за тем, не будут ли признаны незаконными действия оппонентов».

«Нас не останавливает ни попытка незаконных решений судов – сейчас идет работа по их отмене, – ни протест прокурора, который мы отклонили, ни указы Президента, по которым есть решения Конституционного Суда. Нас не останавливает ничто. Мы будем проводить конкурс по привлечению инвесторов при любой погоде», - заявил назначенный правительством и.о. председателя ФГИ.