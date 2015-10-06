МИД Украины выразило протест из-за незаконного судебного процесса над Савченко

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возмущены тем, что несмотря на предоставленные защитой неопровержимые доказательства ее невиновности, 5 октября ц.г. Ростовский областной суд оставил в силе решение Донецкого городского суда Ростовской области о продлении срока содержания Надежды Савченко под стражей до 16 января 2016 года", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что нарушая взятые на себя обязательства в рамках Совета Европы, российская сторона продолжает игнорировать статус Надежды Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая пользуется соответствующим иммунитетом, наличие которого подтверждено соответствующим заключением Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел.

Читайте такжеВ АП высказали осторожный оптимизм относительно освобождения Савченко

Кроме того, Российская Федерация также не выполняет взятые на себя согласно с Минскими договоренностями обязательства об освобождении всех заложников и лиц, которые незаконно удерживаются, по принципу «всех на всех».

"Украинская сторона требует от российской стороны немедленно прекратить розігруваний ней судебный фарс и освободить Надежду Савченко и всех других граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории России", - подчеркнули в МИД.

Читайте такжеАдвокат Савченко назвал возможную дату ее экстрадиции

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.