Кабмин основал газету для Портнова?

Кабинет Министров Украины учредил новое официальное издание Фонда государственного имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда со ссылкой на его главу Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, в соответствии с поручением премьер-министра от 6 мая информация о деятельности ФГИУ должна печататься в газете “Вестник приватизации”.

В то же время В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что согласно действующему законодательству вся информация о деятельности Фонда печатается в Государственном бюллетене о приватизации, оперативным приложением к которому является еженедельник “Ведомости приватизации”. Выпуск «Вестника приватизации», по ее словам, "не предусмотрен никакими законодательными процедурами».