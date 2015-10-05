В "Укрэнерго" во время обыска изъяли 37,8 тыс. долл. и 300 тыс. грн – МВД

Об этом УНИАН сообщили в департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

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Согласно сообщению, изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, которые принимали участие в государственных закупках, печати, компьютерная техника, флеш-накопители, 37,8 тыс. долл. и 300 тыс. грн.

"Департаментом противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины осуществляется оперативное сопровождение досудебного расследования в уголовном производстве, открытом ГПУ по ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 УК Украины, по факту хищения должностными лицами ГП НЭК "Укрэнерго" государственных средств путем организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГП НЭК "Укрэнерго" в течение 2010-2014 годов, вступив в предварительный сговор с руководителями коммерческих структур, организовывали конкурсные торги по закупке товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по завышенным ценам. Разворованные таким образом государственные средства чиновниками были легализованы и использованы для собственного обогащения.

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"5 октября сотрудники департамента ППСЭ МВД Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры проводят санкционированные обыски по месту работы и жительства должностных лиц государственного предприятия и руководителей коммерческих структур", - добавили в ведомстве.

Изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, участвовавших в государственных закупках, печати, компьютерная техника, флеш-накопители, 37,8 тысяч долларов США, 300 тыс. гривен.

Решение о дальнейшей судьбе чиновников в ближайшее время будет принято Генеральной прокуратурой.