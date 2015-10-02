Журналист сообщил, что встреча "нормандской четверки" будет короткой
16:33, 02 октября 2015Политика
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Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России будут короткими из-за графика Ангелы Меркель.
Встреча "нормандской четверки" уже началась / twitter.com/shaunwalker7
Об этом в своем Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
"По неофициальной информации, нормандский формат будет кратким из-за Меркель. Ей в шесть вечера надо улететь домой. Есть дела важнее Украины?" - написал он.
Читайте такжеВ Париже за закрытыми дверями состоялась встреча Олланда и Путина
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Париж. В рамках однодневного рабочего визита во Францию он проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и примет участие во встрече лидеров стран «нормандского формата».
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