Журналист сообщил, что встреча "нормандской четверки" будет короткой

Об этом в своем Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"По неофициальной информации, нормандский формат будет кратким из-за Меркель. Ей в шесть вечера надо улететь домой. Есть дела важнее Украины?" - написал он.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Париж. В рамках однодневного рабочего визита во Францию он проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и примет участие во встрече лидеров стран «нормандского формата».