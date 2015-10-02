Снимая "Видродження", Днепропетровскую область отдают Ахметову - Карасев

Так прокомментировал ситуацию с этой политической силой политолог Вадим Карасев.

«Снятие с регистрации кандидата в мэры и список от партии «Видродження» означает, что Днепропетровск поделят провластная сила и Оппозиционный блок. Там, очевидно, делается ставка на победу Вилкула и на возвращение в Днепропетровск Ахметова. Вилкул - не столько от Оппозиционного блока, сколько от ее ахметовской части», - сказал эксперт.

Также политолог считает, что в Днепропетровске реализуется партнерство олигархов от власти и Оппозиционного блока.

«В Днепропетровской области наблюдается ситуативная игра и партнерство Оппоблока и властной силы. Это - союз власти и отдельных олигархов, потому что Ахметов должен вернуться в Днепропетровск и Днепропетровскую область», - подчеркнул он.

«Это - партнерство олигархов, которых связывают с Оппозиционным блоком, и олигархов, которых связывают с властью. Одним олигархам отдают одни регионы, другим – другие. Это продуманная игра, а не просто политический союз на уровне парламента, правительства. Это – вопрос о том, как оптимально разделить регионы и регионально разделить страну между собой», - подчеркнул Карасев.

Также он предположил, что такое партнерство и использование «грязных» технологий во время избирательной кампании может привести к активизации протестных настроений в обществе.

«Если не будет честных, справедливых выборов, то люди не будут доверять власти и будут опять выходить на улицы», - резюмировал он.

Ранее кандидат в Днепропетровский областной совет от партии «Видродження» Святослав Олейник заявлял, что «Оппозиционный блок» ведет к власти «титушек» под видом партии-клона «Видродження».

Известно, что в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон «Всеукраинское объединение «Видродження Украины», где председателем также является Куцин, как и в настоящей партии «Видродження». Фейковый Куцин родом из Тернопольской области, а лидер «Видродження» Владимир Семенович Куцин - генеральный директор ПАО «Никопольский завод ферросплавов».

В Кривом Роге, кроме настоящей партии «Видродження», зарегистрировано две партии клона – политическая партия «Видродження Украины» и партия «Всеукраинское объединение «Видродження Украины».

Зарегистрированы также клоны кандидатов в мэры Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска.