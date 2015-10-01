Американский историк: Отправка российских войск в Сирию - чересчур рисковый ход

Такое мнение высказал известный американский историк, профессор Йельского университета и авторитетный специалист по советской и постсоветской пропаганде Тимоти Снайдер, пишет Новое время.

По словам историка, Россия в Сирии полностью копирует стратегию, которую уже применяли в Украине.

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"Создать проблему, а затем "помогать" миру ее решать — излюбленная стратегия РФ, но отправка войск в Сирию это чересчур рисковый ход. Да и шанс на то, что Запад пойдет на такой обмен (Украину на Сирию - УНИАН), крайне мал", - отметил Снайдер.

Историк отметил, что хотя мировых лидеров не так уж заботит судьба Украины, по его словам, искренне за нее переживают немногие, они не забудут России грубое нарушение правил игры в Крыму и Донбассе.

Полное интервью читайте в выпуске журнала "Новое время" №36 (2 октября).