Министр обороны США назвал действия России в Сирии ошибочными

Об этом сказал министр обороны США Эштон Картер на брифинге, специально созванном в Пентагоне, сообщает радио "Свобода".

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США и их союзники подозревают, что своими действиями Москва поддерживает режим президента Башара аль-Асада. "Нельзя декларировать стремление противостоять ИГИЛ и одновременно поддерживать Асада. Такой подход не оставляет места для политического урегулирования в Сирии. Асад неприемлем для оппозиции, это может привести только к эскалации конфликта", - подчеркнул американский министр обороны.

Картер сообщил, что российские действия могут усугубить войну в Сирии. По его оценке, авиаудары были нанесены по тем участкам, где нет боевиков группировки "Исламское государство". По словам Картера, РФ оповестила США о готовящихся акциях своих ВВС только за час до операций, что было со стороны российских военных "непрофессиональным" шагом.

Он заявил, что действия России в Сирии "ошибочны" и "обречены на провал". Картер также сказал, что воздушные операции коалиции в Ираке и Сирии будут проводиться по-прежнему, несмотря на просьбы РФ о том, чтобы США ушли из воздушного пространства Сирии.

Картер, по его словам, договорился с российским коллегой Сергеем Шойгу о проведении консультаций на уровне экспертов, которые должны начаться в ближайшие дни. Цель этих консультаций Соединенные Штаты видят в том, чтобы предупредить случайные удары российских самолетов по американским военнослужащим или военной технике, не допустить каких-либо помех со стороны российских военных операциям США в Сирии или Ираке. Министр обороны подчеркнул, что Вашингтон намерен четко выполнять партнерские или союзнические обязательства в отношении различных игроков на Ближнем Востоке.

В Кремле назвали некорректными сообщения о том, что Россия требовала от США очистить небо над Сирией на время действия российских самолетов. "Эта формулировка абсолютно неуместная. Конечно, речь здесь не идет о требованиях",- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул: "С США и другими странами, которые имеют отношение к коалиционной борьбе с ИГИЛ, осуществляется информационное взаимодействие".