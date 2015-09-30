В МИД Польши заверяют, что не выдавали визу представителю оккупационного правительства Крыма

Об этом Радио Польша сообщил пресс-секретарь польского МИД Марцин Войцеховский.

«Дмитрий Полонский не получал визу в консульствах Республики Польша», - цитирует радио слова Войцеховского.

Сообщается также, що Войцеховский отказался комментировать, по какому паспорту – украинскому или российскому – Полонский въехал в Польшу, и подчеркнул, что это дело находится в компетенции пограничников.

Как известно, Полонский принимает участие в ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения, которая в эти дни проходит в Варшаве.

Радио отмечает, что пресс-служба польской Приграничной службы пока не сообщила журналистам никакой конкретной информации. Старший хорунжий Агнешка Голиас предположила, что вице-премьер оккупационного правительства Крыма мог пересечь наземную границу Польши с другой страной Шенгенского соглашения, и таким образом вообще не продемонстрировав свои документы польским пограничникам.

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Как сообщал УНИАН, официальный комментарий по поводу приезда Полонского в Варшаву уже дало Посольство Украины в Республике Польша. Украинские дипломаты считают, что «попытки России в завуалированной форме проталкивать на такие форумы представителей оккупационной власти Крыма с целью легитимировать их присутствие на международной арене являются провокацией, а также злоупотреблением нормами и принципами ОБСЕ».