Спецпредставитель ОБСЕ: вооружение калибром менее 100 мм будут отводить в два этапа

Документ оформлен как дополнение к Комплексу мер по реализации Минских соглашений, сообщил Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает Би-би-си.

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Решено, что танки, артиллерийские орудия калибром до 100 мм, а также минометы калибром до 120 мм должны в два этапа "отодвинуться" от линии соприкосновения противоборствующих сторон на расстояние 15 км.

"Это еще один важный шаг для реализации того, что уже было согласовано в Минске. Данное соглашение станет существенным вкладом в укрепление режима прекращения огня и минского процесса в целом", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

В частности, первый этап отвода вооружений "начнется через два дня после полного прекращения огня и охватит большую зону в Луганской области", сообщил Мартин Сайдик.

В течение 15 дней отвод будет производиться по типам вооружений: сначала танки, потом артиллерийские орудия, затем минометы.

В течение второго этапа, которому, по словам спецпредставителя ОБСЕ, в достигнутых договоренностях отведено 24 дня, процесс отвода вооружений в той же очередности (танки-артиллерия-минометы) и охватит остальные зоны противостояния.

Репортеры, традиционно долго ожидавшие сообщений о закрытых для прессы обсуждениях по проблемам Донбасса, слегка запутались, сравнивая сроки реализации достигнутых договоренностей.

Два этапа отвода вооружений, по заявлению полномочных представителей трехсторонней контактной группы, укладываются в 39 дней (15 дней первого этапа + 24 второго).

Представитель же так называемой "ЛНР" утверждает, что реализация достигнутых договоренностей рассчитана на 41 день.