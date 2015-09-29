Проблема жестокого нарушения прав человека в Крыму должна быть рассмотрена ГА ООН - Порошенко
20:47, 29 сентября 2015Политика
3623 0
Президент Украины Петр Порошенко считает, что проблема жестокого нарушения прав человека в Крыму должны быть рассмотрены Генеральной ассамблеей ООН.
Порошенко/ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Читайте такжеРоссия использует передвижные крематории для устранения следов преступлений в Украине - Порошенко
"Я считаю, что проблема с жестоким нарушением прав человека в Крыму должна быть особо рассмотрена ГА ООН”, - сказал он.
Ранее президент выразил уверенность в том, что все постоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме России, согласятся с тем, чтобы в таких случаях, как аннексия Крыма или крушение самолета MH-17, право вето не могло применяться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter