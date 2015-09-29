Проблема жестокого нарушения прав человека в Крыму должна быть рассмотрена ГА ООН - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеРоссия использует передвижные крематории для устранения следов преступлений в Украине - Порошенко

"Я считаю, что проблема с жестоким нарушением прав человека в Крыму должна быть особо рассмотрена ГА ООН”, - сказал он.

Ранее президент выразил уверенность в том, что все постоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме России, согласятся с тем, чтобы в таких случаях, как аннексия Крыма или крушение самолета MH-17, право вето не могло применяться.