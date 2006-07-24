БЮТ обещает новые «материальные» подробности создания альянса ПР-СПУ-КПУ

Сегодня состоится пресс-конференция

Сегодня в 15.30 в Верховной Раде Украины (3-й этаж, возле ложи прессы) состоится пресс-конференция депутатов от Блока Юлии Тимошенко на тему: «Сколько конкретно стоит антикризисная коалиция? Новые «материальные» подробности создания альянса Партии регионов-социалистов-коммунистов». Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, пресс-конференцию проведет народный депутат Украины Олег ЛЯШКО.

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