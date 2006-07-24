БЮТ призывает Нашу Украину не верить «в убаюкивающие рассказы»

Фракция БЮТ приняла обращение к фракции «Наша Украина» с предложением присоединиться к инициативе о досрочном сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на открытом заседании фракции БЮТ ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО зачитала обращение БЮТ, в котором отмечается, что завтра вступает в силу конституционная норма, согласно которой Президент Украины имеет право назначить досрочные парламентские выборы и тем самым возродить надежду на демократическое будущее Украины.

«Альтернативой данного решения является представление (в парламент) Президентом кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, приведение его к власти и как следствие – ликвидация демократического устройства государства, отстранение де-факто от выполнения конституционных обязанностей Президента Украины и узурпация власти олигархическими кланами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В обращении подчеркивается, что сегодня еще существует шанс не допустить развития этого негативного сценария.

«Мы призываем всех народных депутатов из «Нашей Украины» присоединиться к нашей инициативе, сложить депутатские мандаты и таким образом доказать недееспособность нынешней Верховной Рады Украины. Сложение депутатских полномочий более чем третью народных избранников дает еще одно, кроме уже существующих, конституционное основание Президенту назначить досрочные выборы, и в результате народного волеизъявления страна получит состав парламента, который реально будет отражать интересы граждан», - подчеркнула лидер БЮТ, добавив, что необходимо дать возможность народу самостоятельно «убрать из Верховной Рады изменников и политических коррупционеров. Проведение перевыборов станет решительным шагом к неотвратимости наказания за политическую коррупцию, измену и обман народа».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ призывает депутатов «Нашей Украины» не верить «в убаюкивающие рассказы», что приход В.ЯНУКОВИЧА к власти не несет никакой угрозы, что Партия регионов не успеет натворить беды, потому что будет руководить страной недолго.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, для того, чтобы «выдавить» Партию регионов из власти, могут понадобиться десятки лет и еще один подвиг всей Украины.

«Сегодня раздаются откровенные угрозы в адрес Президента ЮЩЕНКО об импичменте и отстранении его от власти. Не кроясь, главные кормчие антикризисной коалиции заявляют о желании увеличить количество коалициантив до 300 депутатов - конституционного большинства, которое будет иметь право вносить изменения в Основной Закон вплоть до ликвидации института президентства», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В обращении отмечается, что призыв сложить депутатские мандаты – это не популизм и не акт отчаяния, а абсолютно взвешенный, цивилизованный и законный шаг для отведения угрозы от Украины.

«Наша фракция никогда не рассматривала и не рассматривает депутатский мандат как собственность или награду, которую 5 лет безраздельно использует депутат. Мы никогда не считали самоцелью депутатские должности, и в момент, когда решается судьба страны, готовы отказаться от них для того, чтобы таким образом спасти страну. Мы искренне надеемся на то, что лозунг «Не предай Майдан» останется главным для «Нашей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня же члены фракции БЮТ подписались под документом, который удостоверяет их готовность сложить с себя депутатские полномочия (в этой фракции 125 депутатов).