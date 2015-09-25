Порошенко и Путин не будут проводить двухстороннюю встречу в Париже
Президент РФ Владимир Путин в Париже 2 октября, кроме "нормандского" формата, встретится только с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.
Отдельной встречи с президентом Украины Петром Порошенко не будет, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости. "Помимо переговоров в "нормандском" формате, который будет состоять из самих переговоров и рабочего ланча лидеров, запланированы и две двусторонние встречи с Меркель и Олландом", - детализировал он.
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При этом Юрий Ушаков отрицательно ответил на вопрос, состоится ли двусторонняя встреча Владимира Путина и Петра Порошенко. "Нет, встреча не планируется. Имеется в виду, что президенты будут плотно общаться в ходе переговоров по линии "нормандского" формата", - уточнил помощник президента России.
По его словам, предварительно можно ориентироваться на то, что встречи Владимира Путина с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель состоятся до саммита в "нормандском" формате, однако программа находится на стадии согласования.