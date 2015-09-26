Порошенко поддержал петицию об отмене денежного залога для коррупционеров

Президент Петр Порошенко в ответ на электронную петицию отметил, что поддерживает предложение о недопущении применения к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений, меры пресечения - залога.

Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Соответствующая электронная петиция № 22/000215-эп "Отмена денежного залога для коррупционеров" размещена на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

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«Необходимо законодательно ввести ограничения относительно применения залога к чиновникам, которые подозреваются или обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Именно поэтому одной из важных задач для парламента является рассмотрение законопроектов по данному вопросу и выработки компромисса относительно законодательных изменений в части ограничения применения залога к коррупционерам», - отмечается в ответе.

В связи с этим Верховной Раде предложено по результатам всестороннего обсуждения принять Закон, который бы урегулировал вопрос о применении мер к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении коррупционных преступлений.