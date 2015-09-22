Сын Балоги будет баллотироваться на должность мэра Мукачево

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Читайте такжеКИУ: В четырех крупнейших городах потенциальные кандидаты применяют админресурс и бюджетные средства при подготовке к местным выборам

"Иду в мэры Мукачево вместе с командой единомышленников. Уверен, мы способны сделать наш родной Мукачево еще лучше", - написал Андрей Балога.

Кроме этого, лидер "Единого Центра", народный депутат Виктор Балога возглавил список кандидатов партии на выборах Закарпатского облсовета. Соответствующее решение было принято на партийной конференции. Также были утверждены 64 кандидата от этой политсилы в депутаты Закарпатского областного совета.