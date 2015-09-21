Штайнмайер предостерегает Украину и Россию от возобновления боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба МИД Федеративной республики Германия со ссылкой на заявление Штайнмайера, которое он сделал сегодня во время визита в Бангладеш.

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"Я срочно обращаюсь с призывом к Киеву и Москве не подвергать режим прекращения огня на востоке Украины снова под опасность в этот критический момент. Прекращение применения оружия еще не совсем обеспечено, конфликт все еще может перерасти в эскалацию в форме военных действий", - подчеркнул Штайнмайер.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сейчас необходимо внедрить Минские соглашения в части об отводе вооружение от линии соприкосновения на Донбассе, что было согласовано на последней встрече "нормандской четверки" 12 сентября.