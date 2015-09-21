Корбан: Запрет на оружие – это шаг к авторитарному обществу

Так отреагировал на отказ Администрации Президента петицию о свободном обращении оружия глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

На своей странице в Facebook политик высказал разочарование тем, что у президента оставили без внимания петицию, набравшую более 25 тысяч голосов: «Можно было вообще не затевать эту напрасную историю с петициями».

Геннадий Корбан напомнил позицию партии УКРОП по этому поводу: «Свободный оборот оружия – необходимая предпосылка для демократии. Ведь свобода – это прежде всего ответственность».

Лидер «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в этой связи также напомнил старую американскую пословицу: «Бог создал человека, а Кольт сделал людей равными».